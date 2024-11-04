Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: Vali Çalgan İncelemelerde Bulundu

Çorum'da Patlama İncelemesi

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlama sonrası incelemelerde bulundu. Vali Çalgan, patlamanın büyük hasara yol açtığını belirtti.

Patlama Sonrası Hızlı Müdahale

Çalgan, incelemeleri sırasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte, patlamanın yaşandığı bölgede ayrıntılı değerlendirmeler yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın sonucunda yaralanan 33 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiğini söyledi. Vali Çalgan'ın Açıklamaları

Vali Ali Çalgan, patlama sonrası yapılan hasar analizlerinde şu bilgileri paylaştı:

"Çok ciddi bir patlama bu. Büyük hasar var. 15 binada, çokça bağımsız ünitede zarar ziyan söz konusu."

"Bina ile ilgili büyük ihtimalle ağır hasar raporu düzenlenecek. Patlayan kolonlar tespit edildi."

Yıkım Kararının Yakında Verilmesi Bekleniyor

Hilal Apartmanı'nda yıkım kararı verileceği belirtilen valilik açıklamasına göre,:

"Bu binanın güçlendirilmesi zor görünüyor."

"Enkaz kaldırma çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek."

Patlama ile İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Çalgan, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü, ilk tespitlerin doğal gaz kaynaklı bir patlamayı işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, patlamadan etkilenen yerlerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Son olarak, patlama sonrası iş yerlerinin hasar tespit çalışmaları için kapalı kalacağını da ekledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan (sağ 2), patlama yaşanan bina ve patlamadan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan (sağ 2), patlama yaşanan bina ve patlamadan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.