Çorum'daki Patlama: Görgü Tanığı Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı

Çorum'daki Patlama Olayının Tanığı Konuştu

Çorum'un Osmancık Caddesi'nde gerçekleşen patlama, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Olayın görgü tanığı Ali Bal, yaşadığı dehşeti ve kurtarma çabalarını anlattı.

Patlama Anı ve Sonrası

Ayakkabı boyacılığı yapan Ali Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ve arkasından her yerin tozla kaplandığını söyledi. Olayın ardından hızla patlamanın olduğu yere yöneldiğini belirten Bal, "Binanın önüne gittiğimde molozların üstünde bir kişi yatıyordu. Ahmet ağabey ile birlikte yerde yatan kişiyi kenara aldık ve 112'yi aradık. Bu sırada bize 'Bana ne oldu?' diye sordu. Daha sonra ruhunu teslim etti," ifadesini kullandı.

Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu öğrenildi. Keyinci'nin evinde meydana gelen patlamada, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası Çorum Belediyesi ekipleri, bölgedeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik Çalışmaları ve Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki molozların temizlenmesi için çalışmalar devam ederken, Osmancık Caddesi'ndeki binanın girişi ve çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Trafik akışının sağlanabilmesi adına molozların temizlenmesinin ardından cadde yaya trafiğine açıldı.

Olayın yaşandığı Hilal Apartmanı'ndaki patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Patlama anındaki panik ve kayıplar, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

Çorum'da Osmancık Caddesinde önceki gün patlama meydana gelen apartmanın çevresinde temizlik çalışmaları sürüyor. Apartmana yakın bir noktada ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Ali Bal (fotoğrafta), olay anında yaşadıklarını anlattı.

Çorum'da Osmancık Caddesinde önceki gün patlama meydana gelen apartmanın çevresinde temizlik çalışmaları sürüyor. Apartmana yakın bir noktada ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Ali Bal (fotoğrafta), olay anında yaşadıklarını anlattı.