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Çorum'daki Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Çorum'da bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:44
Çorum'daki Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Çorum'da Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Rüstem Eren Parkı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 34 yaşındaki Samed B. ve 30 yaşındaki Veysel Çağıl hedef alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar, pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay Yeri ve Müdahale

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Veysel Çağıl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturması

Olay sonrası bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken, polis kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu olay, Çorum'daki güvenlik sorunlarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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