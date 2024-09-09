Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorum'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Zonguldak'ta Defnedildi

Çorum'daki kazada hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu, Zonguldak'ta onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:32
Çorum'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Zonguldak'ta Defnedildi

Çorum'daki Trajik Kazanın Ardından Son Veda

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Kahraman Kudu'nun cenazesi, dün Sungurlu Devlet Hastanesinden alınarak, Zonguldak merkeze bağlı İnağzı Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi'ne getirildi. Burada, büyük bir kalabalığın katılımıyla helallik alındı ve dualar edildi. Cenaze, ikindi namazının ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acı Tablo

Cenaze töreninde 8 yaşındaki Elif Su ve 6 yaşındaki Berin Su Kudu, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kazanın, Kahraman Kudu'nun annesini hastanede ziyaret ettikten sonra Giresun'a dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine Kudu'nun ailesi ve yakınları yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, meslektaşları ve birçok vatandaş katıldı.

Kazanın Sebebi

Kahraman Kudu’nun kullandığı 55 AKY 625 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunun Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki rögar kapağına çarptı ve devrildi. Kazada sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu yaşamını yitirdi, çocukları ise yaralandı.

Çiftin Son Yolu

Filiz Kudu'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e, Kahraman Kudu'nun cenazesi Zonguldak'a uğurlanarak defnedildi. Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edilerek ailelerine teslim edildi. Aile, Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olarak tanınıyordu.

İLGİLİ HABERLER

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar