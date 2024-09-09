Çorum'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Zonguldak'ta Defnedildi

Çorum'daki Trajik Kazanın Ardından Son Veda

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Kahraman Kudu'nun cenazesi, dün Sungurlu Devlet Hastanesinden alınarak, Zonguldak merkeze bağlı İnağzı Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi'ne getirildi. Burada, büyük bir kalabalığın katılımıyla helallik alındı ve dualar edildi. Cenaze, ikindi namazının ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acı Tablo

Cenaze töreninde 8 yaşındaki Elif Su ve 6 yaşındaki Berin Su Kudu, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kazanın, Kahraman Kudu'nun annesini hastanede ziyaret ettikten sonra Giresun'a dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine Kudu'nun ailesi ve yakınları yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, meslektaşları ve birçok vatandaş katıldı.

Kazanın Sebebi

Kahraman Kudu’nun kullandığı 55 AKY 625 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunun Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki rögar kapağına çarptı ve devrildi. Kazada sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu yaşamını yitirdi, çocukları ise yaralandı.

Çiftin Son Yolu

Filiz Kudu'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e, Kahraman Kudu'nun cenazesi Zonguldak'a uğurlanarak defnedildi. Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edilerek ailelerine teslim edildi. Aile, Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olarak tanınıyordu.