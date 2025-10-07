Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Özdoğanlar Kavşağı'ndan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyerek Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukayı protesto etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:59
Özdoğanlar'dan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyüş

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Özdoğanlar kavşağında toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Bahabey Caddesi üzerinden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü. Grup, İsrail'e yönelik tepkisini dile getirirken çeşitli sloganlar attı.

Katılımcılar "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarıyla yürüyüş boyunca tepkilerini gösterdi.

Platform sözcüsünden tepkiler

Platform sözcüsü avukat Ahmet Özdel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin halkının tarihin en büyük acılarından birini yaşadığını ifade etti.

Özdel, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını ve uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradığını hatırlatarak, "40'tan fazla ülkeden yüzlerce gönüllünün yer aldığı bu barışçıl girişime yapılan saldırı, yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir." dedi.

Özdel, Gazze'nin yıllardır ablukayla kuşatma altında olduğunu vurgulayarak, "İki yıldır süren ve artık soykırıma dönüşen savaşla birlikte işgalci Netanyahu hükümeti, bombaların ve mermilerin yanı sıra açlığı ve yoksunluğu da bir silah olarak kullanmaktadır. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi ve en temel yaşam malzemelerinin ülkeye sokulmaması, bu ablukayı bir insanlık trajedisine dönüştürmektedir." ifadelerini kullandı.

Özdel son olarak, Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin yalnızca insani yardımı engelleme değil, aynı zamanda dayanışma ve küresel adalet mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

