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Çorum GİAD, Azerbaycan'da Ofis Açarak İhracat Olanakları Sağlıyor

Çorum GİAD, Azerbaycan'daki Türk Ticaret Merkezi'nde ofis açarak yerel firmalara ihracat fırsatları sunmaya başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:00
Çorum GİAD, Azerbaycan'da Ofis Açarak İhracat Olanakları Sağlıyor

Çorum GİAD, Türk Ticaret Merkezi'nde Ofis Açtı

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (Çorum GİAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Ticaret Merkezi'nde yeni bir ofis açarak, çorum'daki işletmelerin ihracat yapmalarına önemli katkılar sağlıyor.

İhracat Potansiyelini Artırma Hedefi

Dernek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl gerçekleştirilen iş gezisi sırasında dönemin Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile yapılan görüşmeler neticesinde Bakü'deki Türk Ticaret Merkezi'nde ofis açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açılan ofiste gerçekleştirilen bağlantılar sayesinde, Çorum'dan 2 firma ihracata başlamışken, bir firma da Tovuz kentinde fabrika kurmuş durumda. Ofiste şu an için Çorum'dan 30 firmanın ürünleri sergilenmektedir.

Çorum'un İhracat Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli, ofiste sergilenen markaların önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak sadece dernek üyelerimizin değil, Çorum'un tüm markalarının Türk cumhuriyetleri ile ihracat gerçekleştirmeleri için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Küçükbenli, ayrıca, "Bu başlangıçlar, diğer markaları motive eder ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlar. Bu işbirliği, sadece Çorum GİAD üyelerini değil, tüm iş dünyasını kapsıyor" dedi. Dernek, Türk devletleriyle ticareti güçlendirmek ve küresel pazarda daha sağlam bir yer edinmek adına büyük adımlar atıyor.

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