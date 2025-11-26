Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867

Çorum İskilip’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Olay ve ilk müdahale

Çorum’un İskilip ilçesinde, Sanayi Bölgesi Mal Pazarı mevkiinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 AGH 867 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

KAZADA YARALILARA YAPILAN MÜDAHALE