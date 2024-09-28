Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hititler'i Güney Kore'de Tanıttı

Çorum'dan Güney Kore'ye Hititler'in Mesajı

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Güney Kore'nin Gimhae kentinde düzenlenen sempozyumda Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden biri olan Hititler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Gimhae'de Sempozyum ve Sergi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sempozyum öncesinde Hititlerin başkenti Hattuşa ve diğer antik kentler Alacahöyük ve Şapinuva gibi yerlerden çıkan 212 tarihi eser, Güney Kore'ye sergilenmek üzere gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, sergi 7 Ekim'de açılacak.

Sunumun İçeriği

Sempozyumda, İnje, Tanman, Pusan Ulusal, Kyungsun ve Fukuoka üniversitelerinden gelen bilim insanları, Kore’nin geçmişindeki Gaya medeniyeti üzerine bilgi sundu. Bektaş, sunumunda Çorum'un 8 bin yıllık tarihine, Hattiler, Hititler, Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanılmasına vurgu yaptı.

Tarihi Eserler ve Sergi Alanı

Bektaş, sergi alanında Hititler dönemine ait 212 eserin 7 Ekim'den itibaren 6 ay süreyle sergileneceğini belirtti. Ayrıca, Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzelerinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen binlerce tarihi eser hakkında da bilgiler aktardı.

Tanıtım Filmi Gösterimi

Sempozyumun önemli anlarından biri de Çorum'un tanıtım filminin katılımcılara izletilmesiydi. Bu film, bölgenin zengin kültürel mirasını ve tarihi değerlerini gözler önüne serdi.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın Güney Kore'nin Gimhae kentinde düzenlenen sempozyumda, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititler'i anlattığı bildirildi.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın Güney Kore'nin Gimhae kentinde düzenlenen sempozyumda, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititler'i anlattığı bildirildi.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın Güney Kore'nin Gimhae kentinde düzenlenen sempozyumda, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititler'i anlattığı bildirildi.