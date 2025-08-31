Çorum Laçin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı
Kaza ve müdahale
Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KZ 742 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.