Çorum Laçin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde 19 KZ 742 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:53
Kaza ve müdahale

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KZ 742 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

