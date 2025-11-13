Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Sadettin (66) ve oğlu Engin (34) Karanfil hayatını kaybetti; şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:23
Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı'nda S.A. ile husumetlisi Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda baba ve oğlu bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Sadettin Karanfil ve Engin Karanfil hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Soruşturma

Cinayet şüphelisi S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma sürüyor.

MORGDAN GÖRÜNTÜ

MORGDAN GÖRÜNTÜ

MORGDAN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?