Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı'nda S.A. ile husumetlisi Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda baba ve oğlu bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Sadettin Karanfil ve Engin Karanfil hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Soruşturma

Cinayet şüphelisi S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma sürüyor.

MORGDAN GÖRÜNTÜ