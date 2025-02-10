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Çorum Ortaköy'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli: Eğitim Askıya Alındı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:21
Çorum Ortaköy'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli: Eğitim Askıya Alındı

Çorum Ortaköy'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın gerçekleştirilecek olan taşımalı eğitime ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, bu durumun eğitimin aksamaması için alındığı vurgulandı.

Öğrenciler Eğitime Ne Zaman Devam Edecek?

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba gününden itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi. Velilerin ve öğrencilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Ortaköy’de alınan bu tedbirlerin, öğrencilerin güvenliğini öncelikli hedef olarak görmekte olduğu önem taşımaktadır.

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