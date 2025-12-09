Çorum Osmancık’ta Şüpheli Şahıs Dükkan Eşyalarını Yola Fırlattı, Marketin Camını Kırdı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirlenemeyen 1 kişi, dükkanların önünde bulunan malzemeleri tek tek alarak yolun ortasına fırlattı ve bir marketin camını kırdı. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmancık ilçesi Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaflar, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf, olayın aslını öğrenip şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin caddede yürüdüğü, bir iş yerinin önüne gelerek oradaki malzemeleri tek tek alıp yola fırlattığı görülüyor. Şahıs, aynı zamanda caddede bulunan diğer dükkanların önündeki eşyalara da zarar verip bölgeden uzaklaşıyor.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, şahsın iş yerlerinin önündeki eşyalara zarar verdiğini ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirtti.

