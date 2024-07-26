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Çorum-Samsun Kara Yolunda İki Peş Peşe Kaza: 4 Yaralı

Çorum-Samsun kara yolunda yaşanan iki kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:36
Çorum-Samsun Kara Yolunda İki Peş Peşe Kaza: 4 Yaralı

Çorum-Samsun Kara Yolunda Trafik Kazaları

Çorum-Samsun kara yolunda, farklı zaman dilimlerinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.

İlk Kaza: Tır Bariyerlere Çarptı

İlk kazada, Salih A. (42) yönetimindeki 21 BG 802 plakalı tır, Kaymakçı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Tırın kabininde sıkışan sürücü Salih A. ve araçta bulunan Şükrü A. (66) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İkinci Kaza: Zincirleme Çarpışma

Sağlık ekipleri, yaralılara ambulans içinde müdahale ederken, kaza yerinin yaklaşık 100 metre gerisinde ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir cip ile iki otomobil çarpıştı ve Ömer Ç. (49) ile Eymen Ç. (11) hafif yaralandı.

Yaralıların Durumu

Tüm yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşımda Aksamalar

Bu kazalar nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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