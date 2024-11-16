DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.530,39 0,39%

Çorum-Samsun Karayolunda Tır Kazası: Ulaşım 1 Saat Kapalı Kaldı

Çorum-Samsun kara yolu tır kazası nedeniyle 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Olayda trafiğe kargaşa hakim oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:56
Çorum-Samsun Karayolunda Tır Kazası: Ulaşım 1 Saat Kapalı Kaldı

Çorum-Samsun Karayolunda Tır Kazası

Çorum'da meydana gelen bir tır kazası, Çorum-Samsun kara yolunu 1 saat boyunca ulaşıma kapattı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20-ES-868 yabancı plakalı tır, Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında makaslama yaparak bariyere çarptı.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası hemen polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Samsun yönü ulaşıma kapandı ve bu durum yolda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yolun Tekrar Açılması

Tırın kaldırılması ile birlikte, kazanın yaşandığı yol yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. İhbar...

Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı
3
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi
5
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
6
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü
7
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!