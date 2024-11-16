Çorum-Samsun Karayolunda Tır Kazası: Ulaşım 1 Saat Kapalı Kaldı

Çorum-Samsun Karayolunda Tır Kazası

Çorum'da meydana gelen bir tır kazası, Çorum-Samsun kara yolunu 1 saat boyunca ulaşıma kapattı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20-ES-868 yabancı plakalı tır, Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında makaslama yaparak bariyere çarptı.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası hemen polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Samsun yönü ulaşıma kapandı ve bu durum yolda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yolun Tekrar Açılması

Tırın kaldırılması ile birlikte, kazanın yaşandığı yol yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.