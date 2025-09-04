Çorum Sungurlu'da 3 Araçlı Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Anlar Güvenlik Kamerasında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç aracın karıştığı kazada iki sürücü yaralandı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.