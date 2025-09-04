DOLAR
Çorum Sungurlu'da 3 Araçlı Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Anlar Güvenlik Kamerasında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç aracın karıştığı kazada iki sürücü yaralandı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:41
Kaza Detayları

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Sungurlu Taşköprü kavşağında üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmaya; H.E. idaresindeki 19 AGC 647 plakalı hafif ticari araç, N.U. yönetimindeki 25 ADP 550 plakalı hafif ticari araç ve M.Y.nin kullandığı 34 BSC 596 plakalı otomobil karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler M.Y. ve N.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler olayın oluş şekline ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

