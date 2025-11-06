Çorum Sungurlu'da Metruk Ev Çöktü: AFAD Enkaz İncelemesinde Kimse Bulunmadı

Çorum Sungurlu'da metruk iki katlı ev çöktü

Olay, dün gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi

Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan iki katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binanın yıkıldığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında birinin kalma ihtimaline karşı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz üzerinde yaptıkları detaylı çalışmada herhangi bir kimsenin bulunmadığını belirledi.

Güvenlik ve soruşturma

Ekipler, yıkılan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE İKİ KATLI METRUK EV ÇÖKTÜ. AFAD EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA ENKAZ ALTINDA KİMSENİN KALMADIĞI BELİRLENDİ.