Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 300 Yıllık 'İlk Namaz Çöreği' Geleneği Sürüyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, geleneksel 'ilk namaz çöreği' geleneği

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, üç ayların gelişini simgeleyen 'ilk namaz çöreği' geleneği yaklaşık 300 yıldır devam ediyor. Bu özel etkinlik, Recep ayının başlamasıyla birlikte her Cuma namazı sonrası cemaate ikram edilmek üzere hazırlanan çöreklerle kutlanıyor.

Geleneksel Hazırlık Süreci

İlçedeki ev hanımları, Recep ayının gelmesiyle birlikte abdest alarak yoğurdukları hamurdan hazırladıkları çörekleri, en yakın camiye ulaştırmak için hazırlık yapar. Bu süreç, bölgede 'mayalı' olarak da bilinen ekmeklerin her hafta Cuma günleri dağıtılmasıyla devam eder. Cemaate ikram edilen bu çörekler, toplumda birlik ve beraberlik simgesi olarak kabul edilir.

Oğuzlar Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, bu geleneğin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti. Başkan Cebeci, "Bu çöreğin esas amacı, birlik ve beraberliğin, paylaşım ruhunun kuvvetlenmesine katkı sağlamasıdır. Komşulara ikram edildiğinde sevap kazanıldığına inanıyoruz," diyerek geleneğin önemini vurguladı.

İmamın ve Yerel Halkın Görüşleri

İlçedeki imam hatiplerden Mustafa Gümüş, her yıl üç ayların başlangıcıyla birlikte camilere gönderilen çöreklerin, mübarek ayları güzel şekilde karşılama geleneğinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bu ayların namaz isimlendirilmesiyle halk arasında özel bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

86 Yaşındaki Fatma Teyze'nin Anıları

86 yaşındaki Fatma Sivrikaya, her yıl 'ilk namaz çöreği' pişirerek bu geleneği yaşattığını ifade etti. "Abdest alırız, hamur yoğururuz ve komşularımıza dağıtırız. Bu memlekete geldiğimden beri her yıl ilk namaz çöreği yapıp komşulara dağıtırız," şeklinde konuşan Sivrikaya, geleneklerini atalarından öğrendiğini belirtti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.