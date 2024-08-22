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Çorum'un Tekke Dağı Yamaç Paraşütü İçin Tescillendi

Tekke Dağı, yamaç paraşütü için resmi olarak tescillendi. Oğuzlar, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:52
Çorum'un Tekke Dağı Yamaç Paraşütü İçin Tescillendi

Tekke Dağı Yamaç Paraşütü Merkezi Oluyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı, yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" alarak resmi bir merkez haline geldi. Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin davetiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş, bölgedeki paraşüt sporcularıyla birlikte Tekke Dağı'nda incelemelerde bulundu.

İlk Uçuşlar Başladı

Belirlenen iki atlama noktasından havalanan paraşütçüler, Obruk Barajı çevresine iniş yaptılar. Yapılan teknik incelemeler sonucunda bölgenin yıl boyunca paraşüt sporuna uygun olduğu tespit edildi.

Oğuzlar: Doğal Güzellikleriyle Fark Yaratıyor

Ulutaş, Oğuzlar'ın paraşüt sporu açısından oldukça elverişli ve henüz keşfedilmemiş bir alan olduğunu vurguladı. "Oğuzlar, İsviçre'deki Alp Dağları eteklerindeki göllü bölgelere çok benziyor. Doğası ve ormanları muhteşem. Karadeniz ile İç Anadolu'nun buluşma noktası" dedi. Gelecek etkinlikler için umutlu olduğunu ekledi.

Kalkış ve İniş Alanları

Federasyon, Tekke Dağı'nda iki kalkış yeri belirledi. Birincisi kuzey ve batıya, diğeri ise doğu ve kuzeye yöneliktir. Böylece dört bir yandan havalanma imkânı sağlanmış oldu. İniş alanı ise 450 metre olup, 900 metrelik bir irtifa farkı bulunmaktadır.

Gelişim Önerileri

Ulutaş, iniş alanlarının ve yollardaki düzenlemelerin önemine dikkat çekti. İniş alanının genişletilip düzgünleştirilmesi gerektiğini belirten Ulutaş, bilgilendirme levhalarının ve rüzgar çorabının yapılmasının bölgenin paraşütçülerin gözdesi olacağını ifade etti. Ayrıca, su sporları, dağ bisikleti gibi diğer aktivitelerin de burada gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Belediye Başkanı'nın Çağrısı

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasıyla birlikte Türkiye genelindeki paraşüt sporcularını Oğuzlar'a davet etti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi"...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi"...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi"...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi"...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

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