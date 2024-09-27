Çorum'un Yeni Valisi Ali Çalgan Göreve Başladı

Çorum Valiliği, yeni valisini karşıladı. Valiler Kararnamesi ile atanan Ali Çalgan, resmi olarak makama geçti.

Vali Çalgan'ın Açıklamaları

Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çalışanlar Çalgan'ı karşıladı. Makamına geçen Çalgan, gazetecilere Çorum'a vali olarak atanmanın onur verici olduğunu belirtti.

Çalgan, "Çorum, 7 bin yıllık geçmişiyle Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan bir şehir. Bu kadim şehirde hemşehrilerime en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.

Şehrin Potansiyeli ve Hedefleri

Vali, Çorum'un tarihi ve kültürel zenginliklerine değinerek, bu potansiyeli daha ileriye taşımanın en önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı. Şehrin sanayi ve tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, eğitim ve sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Çalgan, ayrıca "Çorum'un kardeşlik ve dayanışma kültürü, bu şehirde her fikirden insanın bir arada yaşamasını sağlıyor. Geçmişte Türkiye'ye önemli katkılarda bulunmuş olan bu birlikteliği korumak ve geliştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Çalgan, Çorum'un gelişmiş bir şehir olduğunu vurgulayarak, sanayinin altyapısını güçlendirmek için yerel sanayicilerle iş birliği yapacaklarını söyledi.

Çalgan, turizm potansiyelini arttırmak amacıyla tanıtımlara önem verecek, halkın taleplerine hızlı ve etkin cevap vermeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi. "Hukukun üstünlüğü, adalet ve şeffaflık ilkelerini esas alarak, Çorum halkının güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız," diye belirtti.