Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı

Çorum Valisi Çalgan'dan Anlamlı Ziyaret

Çorum Valisi Ali Çalgan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti. Osmancık ilçesinde bulunan kabrinde yapılan ziyarete, Valinin yanı sıra protokol üyeleri ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü izcileri de katıldı.

Dualar ve Karanfiller

Vali Çalgan, cuma namazı sonrası Yalçın'ın kabrinde dua etti. İlçe Müftülüğü tarafından okunan Kur'an ve duaların ardından, şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehit Öğretmenin Hatırası

Çalgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit öğretmenin her zaman güzel hatırlanacağını ifade etti. Öğretmenler Günü vesilesiyle yapılan etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Çalgan, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve biz, Aybüke hocanın kabrine gidip dua etmezsek Öğretmenler Günü'nü eksik kutlamış oluruz diye düşündük ve buraya geldik. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Vali Çalgan'ın Duyguları

Şehit öğretmenin sevecen ve güler yüzlü hatırlandığını belirten Çalgan, "Şehadete gittiği günden itibaren artık ne anne babasının kızı ne Osmancık'ın çocuğu ne Çorum'un evladı. Hepimizin evladı oldu. Sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz. Güzel hatırlayacağız Aybüke hocamızı. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programa Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.