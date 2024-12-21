Çorum-Yozgat Kara Yolunda Peş Peşe İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 10 dakika arayla iki otomobil devrildi. Meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil ile Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak yol kenarında devrilen otomobilin ardından, kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Muharrem B. yönetimindeki 06 BVJ 645 plakalı başka bir otomobil de aynı noktadan yoldan çıkarak devrildi.

Olay sonrası ihbar yapan vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılar arasında sürücülerle birlikte Gürcü K., Elvan Ç. ve Yusuf Y. bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.