Çorum-Yozgat Kara Yolunda Trafik Kazası: Ulaşım 2 Saat Kesintiye Uğradı

Çorum'un Alaca ilçesinde, patates yüklü bir tırın refüje çarpması nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

56 yaşındaki Abilov Abil'in kullandığı 99-OZ-139 Gürcistan plakalı tır, Alaca ilçesi girişinde makas atarak refüje çarptı. Kaza sonrası hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Tırın dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yol açıldı ve ulaşım normale döndü.

Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.