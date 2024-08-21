Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorumlu Çocuklardan Filistinli Arkadaşlarına Destek

Çorum'un 5 çocuğu, limonata satarak elde ettikleri 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:55
Çorumlu Çocuklardan Filistinli Arkadaşlarına Destek

Çorum'dan Anlamlı Bağış

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, beş çocuk, limonata satarak elde ettikleri 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışlama kararı aldı.

Yardım Çabası

Bu anlamlı projeye öncülük eden 12 yaşındaki Zeynep Neval Özmen, Filistin'deki çocukların savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşadıklarını öğrendikten sonra, aynı mahallede oturduğu ve birlikte yaz Kur'an kursuna gittiği arkadaşları Nida Yangın, Mine Özünal, Esra Özünal ve Elif Sarı Acısu ile birlikte harekete geçti.

Limonata Satışı

İlk olarak ailelerinin desteğiyle evde yaptıkları limonatayı, ilçede her Salı günü kurulan pazarda üç hafta boyunca satışını gerçekleştirdiler.

Bağışın Teslimi

Başarılı satışların ardından çocuklar, Ortaköy Müftüsü Sadık Saran'ı makamında ziyaret ederek, limonata satışından elde ettikleri 943 lirayı Filistinli çocukların ihtiyaçları için teslim etti. Müftü Saran, çocukların duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki...

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki...

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki...

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı