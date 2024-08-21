Çorumlu Çocuklardan Filistinli Arkadaşlarına Destek

Çorum'dan Anlamlı Bağış

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, beş çocuk, limonata satarak elde ettikleri 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışlama kararı aldı.

Yardım Çabası

Bu anlamlı projeye öncülük eden 12 yaşındaki Zeynep Neval Özmen, Filistin'deki çocukların savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşadıklarını öğrendikten sonra, aynı mahallede oturduğu ve birlikte yaz Kur'an kursuna gittiği arkadaşları Nida Yangın, Mine Özünal, Esra Özünal ve Elif Sarı Acısu ile birlikte harekete geçti.

Limonata Satışı

İlk olarak ailelerinin desteğiyle evde yaptıkları limonatayı, ilçede her Salı günü kurulan pazarda üç hafta boyunca satışını gerçekleştirdiler.

Bağışın Teslimi

Başarılı satışların ardından çocuklar, Ortaköy Müftüsü Sadık Saran'ı makamında ziyaret ederek, limonata satışından elde ettikleri 943 lirayı Filistinli çocukların ihtiyaçları için teslim etti. Müftü Saran, çocukların duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 5 çocuk, pazarda limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.