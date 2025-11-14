Çorumlu Şehit Burak İbbiği Son Yolculuğuna Uğurlandı

Törente gözyaşları ve dualar eşliğinde veda

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görev yapan ve dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İbbiği'nin acı haberi, Çorum’a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı, köyde taziye çadırı kuruldu.

Devlet töreni kapsamında naaşı ilk olarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında yapılan uğurlamanın ardından köyüne getirilen şehit için öğle namazını müteakip Akşemsettin Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliğine götürüldü. Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

