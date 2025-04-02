Cory Booker'ın Sürekli Protesto Konuşması 20 Saati Geçti

Demokrat Senatör Cory Booker, 20 Saatten Fazla Konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın işten çıkarmaları da kapsayan bütçe düzenlemelerini protesto eden Demokrat Senatör Cory Booker, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki konuşmasına 20 saati geçerek devam ediyor. Bu protesto, Senato tarihindeki en uzun konuşmalar arasına girmeyi başardı.

Protesto Başlangıcı

Senato Genel Kurulu, Trump'ın federal bütçe düzenlemelerine karşı yapılan bu ilginç protestoya ev sahipliği yapıyor. Booker, ABD yerel saatiyle pazartesi 19.00'da başlattığı konuşmasını 21. saatinde hala sürdürmekte.

Konuşmanın İçeriği

Uzun süredir devam eden konuşmasında, Booker şu konulara dikkat çekmektedir: Trump yönetiminin bütçe kesintileri, federal yönetimdeki işten çıkarmalar ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltmaları. Tüm bu unsurlar, toplumsal ve ekonomik etkileriyle dikkat çekiyor.

Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosu'nun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyerek protestosunun nedenini açıklamıştır.

Rekorlar ve Takip Edilen Gelişmeler

Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik gibi ülke gündemindeki temel konuları da konuşmasında ele alarak geniş bir çerçeveye hitap etmiştir. Şu ana dek, Senato Genel Kurulu'nu ara vermeden sürdürmeyi başaran Booker, kürsüden hiç ayrılmamıştır.

ABD Senatosundaki en uzun konuşma ise, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasası'na karşı çıkmak için gerçekleştirdiği 24 saat 18 dakikalık konuşmasıdır.