Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!

ABD'li Demokrat Senatör Cory Booker, Başkan Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği 25 saat 4 dakika süren konuşmasıyla Senato tarihinin en uzun konuşması rekoruna imza attı.

Konuşmasına, ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yerel saatle pazartesi 19.00'da başlayan Booker, 25 saat 4 dakika sonra sesi kısıldıktan sonra tamamladı. Bu süre zarfında, Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal işten çıkarmaları ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki daraltma operasyonlarını eleştirdi.

Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece yükseliyorum çünkü ülkemizin bir kriz içerisinde olduğuna inanıyorum" diyerek izleyicilere seslendi. Salı akşam saatlerine kadar devam ettiği konuşmasında, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik gibi önemli konulara da değindi.

Konuşma süresinin herhangi bir yasayı engellemediği veya yasayı ihlal etmediği için kürsüden bir an bile ayrılmadı. Bu durumu, Senato Genel Kurulu'nun ara vermeyip dağılmamasını sağlamak olarak açıkladı.

Cory Booker'ın 25 saat 4 dakika süren konuşması, 2003 yılında vefat eden Senatör Strom Thurmond'un 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için yaptığı 24 saat 18 dakikalık konuşmasının rekorunu geçerek tarihe geçti. Booker, bu rekoru kırarak amaçlarının Trump'ın politikalarına dikkat çekmek olduğunu vurguladı.