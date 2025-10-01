Craftistanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı yarın açılıyor

Craftistanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı yarın kapılarını açıyor

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen Craftistanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, yarın Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. ATİF Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kapsam ve katılımcılar

Fuar, 78 sanatçı ve 13 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla zengin bir programa ev sahipliği yapacak. Ayrıca; 8 üniversitenin güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım fakültelerinden akademisyenler ile öğrenciler, kadın kooperatifleri ve çok sayıda yerel kurum fuarda temsil edilecek.

Katılımcılar arasında Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği, Enstitü İstanbul İSMEK, Fatih Belediyesi Karınca El Eğitim Birimi, Gaziantep Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Niyet Akademi, Nallıhan Kaymakamlığı, Balıkesir Gönen Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olgunlaşma enstitüleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları İşletme Müdürlüğü yer alacak.

Sergiler, atölyeler ve uluslararası katılım

Etkinlikte 600'ü aşkın sanatçı halı, kilim, seramik, cam, ahşap, tekstil ve daha pek çok alanda üretilen eserlerini sergileyecek. Fuarda ayrıca Macaristan, Özbekistan ve İrandan gelen sanatçılar da bulunacak.

Moholy Nagy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Gelecek Gelenekler_2.0 sergisi fuarda ziyaret edilebilecek. Projenin sorumluluğunu Prof. Dr. Hedvig Harmatı ve Prof. Dr. Sevim Arslan üstleniyor.

Program kapsamında yaklaşık 150 workshop ve konferans ile 16 ayrı oturumdan oluşan Yaşayan Miras Söyleşileri gerçekleştirilecek.

Açılış, ödüller ve özel defile

Fuar, yarın saat 18.00'de yapılacak açılış töreniyle başlayacak ve 5 Ekim'de sona erecek. Açılış töreninde El Sanatları Onur Ödülü, El Sanatları Kurum Onur Ödülü ve Kardeş Ülke Ödülü sahiplerini bulacak.

Törenin ardından Enstitü İstanbul İSMEK tarafından Şile Bezi Özel Defilesi sahnelenecek.

Ziyaret bilgileri

Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Detaylı bilgi için www.craftfairistanbul.com adresi ziyaret edilebilir.