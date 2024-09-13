Cristiano Ronaldo, Sosyal Medyada 1 Milyar Takipçi Sayısını Geçen İlk İsim Oldu

Cristiano Ronaldo Tarihe Geçti

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformlarında toplam takipçi sayısının 1 milyar'ı aştığı ilk kişi olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, global bir fenomen haline dönüşen Ronaldo'nun etkisini bir kez daha kanıtladı.

Hangi Platformlarda Takipçi Sayısı Artıyor?

Ronaldo'nun Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter), YouTube ve Çin'e ait Weibo ile Kuaishou platformlarındaki toplam takipçi sayısı, son günlerde büyük bir ivme kazandı. Özellikle, YouTube platformuna katılması ve buradaki abonelerinin bir hafta içinde 50 milyon'u geçmesi, bu artışa katkı sağladı.

Uzmanlardan Açıklamalar

İngiltere merkezli PP Foresight danışmanlık firmasından sosyal medya uzmanı Paolo Pescatore, 1 milyar takipçi sayısını "şaşırtıcı bir sayı" olarak değerlendirdi ve "Bu, günümüz teknolojisinin, yeni ve genç kitlelere ulaşma gücünü nasıl artırdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Messi ve Diğer Ünlüler ile Karşılaştırma

Ronaldo'nun sosyal medya başarısı, sık sık kendisiyle karşılaştırılan Arjantinli yıldız Lionel Messi için 623 milyon, ünlü şarkıcılar Selena Gomez için 690 milyon, Justin Bieber için 607 milyon ve Taylor Swift içinse 574 milyon takipçi bulunmasıyla da dikkat çekiyor.