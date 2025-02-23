CSO Ada Ankara, Aşk Masalı Konserine Ev Sahipliği Yapacak

CSO Ada Ankara'da Müzik Dolu Bir Gece

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Usta kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve ses sanatçısı Çiğdem Gürdalı bir araya getiren "Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı" konseri 25 Şubat akşamı gerçekleştirilecek.

Aşk Masalı Konserinin Detayları

Bu özel etkinlik, CSO Ada Ankara'nın Ziraat Bankası Ana Salon'unda düzenlenecek. Konserde, Çiğdem Gürdal, Göksel Baktagir'in unutulmaz bestelerini yorumlayarak dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, Baktagir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin müzik kategorisi ödülünü de kazanmış bir isim olarak etkinliğin önemini artırıyor.

Konserin programı, zengin melodileri ve derin duyguları barındıran eserlerle dolu olacak. Müzik tutkunları, bu özel performansı kaçırmamalı!