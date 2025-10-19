CSO Moskova'da: Cumhuriyet Bayramı Konseri Zaryadye Hall'de

Konser ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi. Konser, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentin önde gelen salonlarından Zaryadye Hall'de gerçekleştirildi.

Konseri, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçileri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Rus ve Türk dinleyiciler izledi.

Program

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde Anadolu ezgilerine ve Türk bestecilerine yer verildi. Repertuarda Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" eseri, Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi ve perküsyonla sunduğu türküler, Ulvi Cemal Erkin'in İkinci Senfonisi ile Cemal Reşit Rey'in eserleri bulunuyordu.

Büyükelçi Bilgiç'in Mesajı

Konser öncesinde konuşan Büyükelçi Bilgiç, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının kutlanacağını hatırlatarak, bu kapsamda CSO ile Rusya'da bir konser organize ettiklerini söyledi.

Bilgiç, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yaklaşan bayram vesilesiyle andıklarını belirterek: "Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok sayıda yetenekli sanatçı ortaya çıktı. Günümüzde de Türk sanatçılar tüm dünyada büyük başarılara imza atıyor." dedi.

CSO'nun geçmişine değinen Bilgiç, orkestranın 200 yıllık tarihi olduğunu ve Cumhuriyet tarihinden daha eski bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, CSO'nun Rus topraklarındaki ilk konserinin 100 yıl önce Sovyet Leningrad'ında gerçekleştiğini anımsatarak: "Elbette orkestra bu konserden sonra Rusya'ya birçok kez daha geldi. İki gün önce de orkestra St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda konser verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Bilgiç, iki ülke arasındaki temasların üst düzeyde sürdüğünü vurgulayarak: "Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

CSO'nun Moskova konseri, kültürel diplomasi çerçevesinde Türkiye'nin müzik ve sanat birikimini Rus izleyicilerle buluşturan önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

