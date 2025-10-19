CSO Moskova'da: Cumhuriyet Bayramı Konseri Zaryadye Hall'de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cemi'i Can Deliorman yönetiminde Moskova Zaryadye Hall'de Cumhuriyet Bayramı konseri verdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 01:08
CSO Moskova'da: Cumhuriyet Bayramı Konseri Zaryadye Hall'de

CSO Moskova'da: Cumhuriyet Bayramı Konseri Zaryadye Hall'de

Konser ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi. Konser, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentin önde gelen salonlarından Zaryadye Hall'de gerçekleştirildi.

Konseri, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçileri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Rus ve Türk dinleyiciler izledi.

Program

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde Anadolu ezgilerine ve Türk bestecilerine yer verildi. Repertuarda Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" eseri, Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi ve perküsyonla sunduğu türküler, Ulvi Cemal Erkin'in İkinci Senfonisi ile Cemal Reşit Rey'in eserleri bulunuyordu.

Büyükelçi Bilgiç'in Mesajı

Konser öncesinde konuşan Büyükelçi Bilgiç, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının kutlanacağını hatırlatarak, bu kapsamda CSO ile Rusya'da bir konser organize ettiklerini söyledi.

Bilgiç, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yaklaşan bayram vesilesiyle andıklarını belirterek: "Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok sayıda yetenekli sanatçı ortaya çıktı. Günümüzde de Türk sanatçılar tüm dünyada büyük başarılara imza atıyor." dedi.

CSO'nun geçmişine değinen Bilgiç, orkestranın 200 yıllık tarihi olduğunu ve Cumhuriyet tarihinden daha eski bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, CSO'nun Rus topraklarındaki ilk konserinin 100 yıl önce Sovyet Leningrad'ında gerçekleştiğini anımsatarak: "Elbette orkestra bu konserden sonra Rusya'ya birçok kez daha geldi. İki gün önce de orkestra St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda konser verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Bilgiç, iki ülke arasındaki temasların üst düzeyde sürdüğünü vurgulayarak: "Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

CSO'nun Moskova konseri, kültürel diplomasi çerçevesinde Türkiye'nin müzik ve sanat birikimini Rus izleyicilerle buluşturan önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentin önde gelen salonlarından Zaryadye Hall'de düzenlenen konseri, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile pek çok yabancı ülkenin büyükelçileri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Rus ve Türk dinleyiciler izledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın...

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Tıra Çarpan Otomobilde Ağabey Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı
2
7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform
3
Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda 3 milyon 951 bin 538 Yolcu
4
Elazığ'da 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Sona Erdi: Kutadgu Bilig Anıldı
5
Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da
6
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)