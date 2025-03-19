Çubuk-2 Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Geriledi

Ankara'da Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yetersiz yağışlar nedeniyle %30'a düştü. Barajın durumu endişe veriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:26
Çubuk-2 Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Geriledi

Çubuk-2 Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşüşte

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yetersiz yağışların etkisiyle hızla azalmaya devam ediyor. Çubuk ve çevre ilçeler için hayati önem taşıyan bu barajda, su seviyesi %30'a kadar geriledi.

Barajın Durumu ve Önemi

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Çubuk-2 Barajı, Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri tarafından besleniyor. 22 milyon metreküp hacme sahip olan barajda, şu anda yalnızca 7 milyon 800 bin metreküp su kaldı.

Yerel Yönetimlerin Uyarıları

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verileri, barajın mevcut durumunun Akyurt, Pursaklar gibi ilçelerin içme suyu temininde önemli bir sorun oluşturabileceğini gösteriyor. Barajın havadan çekilen görüntüleri ise, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Su seviyesindeki bu azalma, bölge halkı ve yerel yönetim için ciddi endişelere yol açmakta.

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su...

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağışın alınamaması nedeniyle düştü. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan, Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip barajın su seviyesi yüzde 30'a kadar geriledi.

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su...

Ankara'da, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağışın alınamaması nedeniyle düştü. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan, Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip barajın su seviyesi yüzde 30'a kadar geriledi.

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