Çubuk'ta deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak adresindeki 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri gönderildi; ekipler enkaz çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve çalışma başlattı.

Arama-kurtarma çalışmaları ve inceleme

Arama kurtarma köpekleri ile yürütülen tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini ve bu nedenle boşaltıldığını bildirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle bir süre önce tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.