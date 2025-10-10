Çubuk'ta Dünya Kız Çocukları Günü: GastroÇubuk'ta Kurabiye ve Pasta Atölyesi

Çubuk'ta 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde kız çocukları GastroÇubuk mutfağında kurabiye ve pasta yaptı; etkinlik özel gereksinimli çocukları da kapsadı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:26
11 Ekim — Çubuk

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kız çocukları, GastroÇubuk mutfağında bir araya gelerek kurabiye ve pasta yaptı.

Etkinlik, Çubuk Belediyesi ile Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Aralarında özel gereksinimli kız çocuklarının da bulunduğu öğrenciler, kurs eğitmenleri eşliğinde mutfakta uygulamalı atölye çalışması yaptı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Gök, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bugün kız çocuklarımızla güzel bir gün geçirmek istedik. Her yaştan kız çocuğumuzu davet ettik. Engelli çocuklarımız da aramızdaydı. Onların mutlu olduğunu görmek bizler için en büyük mutluluk. Katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

GastroÇubuk kurs eğitmeni Filiz Erdoğmuş ise etkinliğin amacının kız çocuklarının kendilerini özel hissetmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Onlara güzel bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi personeli Zeliha Usta de kız çocuklarının eğitime ve güvenli yaşam alanlarına erişiminin önemine değinerek, "Her bir kız çocuğunun eğitim hakkı, güvenli yaşam alanı ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı olmalı. Dünyanın her yerinde mazlum coğrafyalarda bu haklardan mahrum kalan çocuklar var. Biz, bir kız çocuğunun gülümsemesinin tüm toplumun umudu olduğuna inanıyoruz. Onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

