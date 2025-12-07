Çubuk’ta Mazhar Balcı Konağı Kadın El İşleri Atölyesi Oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yıllarca atıl kalan Mazhar Balcı Konağı restore edilerek Kadın El İşleri Atölyesi olarak hizmete açıldı. Proje kapsamında 80 kadın eğitim alıyor, 6 eğitmen görev yapıyor ve tüm malzemeler belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor.

Türkiye'ye örnek bir sosyal dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Çubuk Belediyesi, aile yapısını güçlendirecek ve kadınların sosyal ile ekonomik hayata katılımını artıracak bir adım attı. Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki konağın restorasyonu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla eski işlevinin ötesinde bir toplum merkezine dönüştürüldü.

Unutulmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlanıyor

Atölyede Çubuk’un kültürel kimliğini canlandıracak çalışmalara da yer veriliyor. Kadınların amigurumi tekniğiyle yaptığı örgü Turşu Canlar, ilçenin meşhur turşusunu mizahi ve sanatsal bir dille yeniden yorumluyor. Artık ilçeye gelen turistler sadece turşu değil, Çubuklu kadınların ürettiği hediyelik ürünleri de satın alıyor.

Başkan Baki Demirbaş’ın değerlendirmesi

Baki Demirbaş: "Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından biz de Çubuk’ta aileyi, kadını, üretimi ve dayanışmayı güçlendirecek bir adım atmak istedik. Mazhar Balcı Konağı’nı restore ederek Kadın El İşleri Atölyesi’ne dönüştürdük. Bu konak artık bir bina değil; kadınlarımızın hayallerinin, emeğinin, üretiminin ve mutluluğunun merkezi. Burada sadece kurs yapılmıyor. Burası aynı zamanda bir okul, bir terapi merkezi, bir sosyalleşme alanı, bir sanat evi ve bir üretim üssüdür. Kadınlarımız hem meslek ediniyor hem üretiyor hem de hayatın stresinden uzaklaşıp kendilerine değer katan bir ortamda günlerini en verimli şekilde geçiriyor" dedi.

