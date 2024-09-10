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Çubuklu Kadınlar Tarhana İle Eğitime Destek Oluyor

Çubuk'ta kadınlar, ürettikleri tarhanadan elde ettikleri gelirle üniversite öğrencilerine burs sağlıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:04
Çubuklu Kadınlar Tarhana İle Eğitime Destek Oluyor

Çubuk'ta Kadınların Tarhana ile Eğitime Desteği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yerel kadınlar ürettikleri tarhanalarla öğrencilerin eğitimine önemli katkılarda bulunuyor.

İmece Usulü Tarhana Üretimi

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin gönüllü kadınları, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayı birlikte imece usulü yapıyor. Tarhananın hazırlanması için kullanılan malzemeler arasında domates, kırmızıbiber, soğan, yumurta, nohut, nane, tuz, un ve yoğurt yer alıyor.

Tarhana Satışından Elde Edilen Gelir

Hazırlanan hamur, teknelerde üç hafta boyunca bekletilmesinin ardından küçük parçalar haline getirilip çarşaflara serilerek kurutuluyor. Kuruduktan sonra ise ufalanarak elekten geçirilen tarhana, kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor. Elde edilen gelir ise üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılıyor.

Hatice Erkan'ın Açıklamaları

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin başkanı Hatice Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tamamen eğitime destek amacıyla bir araya geliyoruz. Tarhanamızı doğal yöntemlerle yapıyoruz. Her derde deva, çok lezzetli ve sağlıklı," dedi.

Gönüllü Kadınların Birliği

Erkan, ürettikleri ürünlerin satış yerlerine sahip olduklarını ifade ederek, "Un tarhanası ilçemizin yöresel ürünlerindendir. Burada çalışanların hepsinin bir tek amacı var, öğrenciye burs vermek," şeklinde konuştu.

Perihan Reçber'in Gönüllü Çalışmaları

10 yıldır Hatice Erkan ile birlikte eğitime destek için gönüllü çalışan Perihan Reçber, "Gözleme, erişte, mantı, bazlama, tarhana gibi ürünler yapıyoruz. Haftanın 7 günü gönüllü çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

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