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Çubuklu Öğrencilerin TEKNOFEST'teki 'Kültürel Hazine Türkiye' Oyununa Hazırlığı

Çubuklu öğrenciler, 'Kültürel Hazine Türkiye' oyunu ile TEKNOFEST'te tanıtım yapacak. Proje, turizme katkı hedefli.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:12
Çubuklu Öğrencilerin TEKNOFEST'teki 'Kültürel Hazine Türkiye' Oyununa Hazırlığı

Çubuklu Öğrencilerin TEKNOFEST Hazırlıkları

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki gençler, "Kültürel Hazine Türkiye" isimli oyunu hazırlayarak TEKNOFEST'e katılmaya hazırlanıyor. Bu oyun sayesinde Türkiye'nin farklı şehirleri ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.

Oyun Nedir?

Yazılım kursu alan öğrenciler, usta öğretici Ayşe Sümeyye Canbolat rehberliğinde çalışarak, turizm sektörüne katkıda bulunmayı hedefleyen bir uygulama geliştirdiler. Oyun, Ankara, Trabzon, Mardin, Antalya ve İstanbul gibi şehirler hakkında bilgi sunuyor.

Proje Hedefleri

Usta öğretici Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlama amacını vurgulayarak, "Gençlerimizi azim ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hedefimiz 81 ili ve onların tarihi ve doğal güzelliklerini etkili bir şekilde tanıtmak." dedi.

Gelecek Planları

Canbolat, "Kültürel Hazine Türkiye" oyununu ilerleyen aşamalarda tüm akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz olarak sunmayı planladıklarını belirtti.

Öğrencilerin Görüşleri

Öğrencilerden Nurgül Arpalık, bu kursta oyun geliştirmeyi öğrendiğini ve oyunun kullanıcıya Türkiye'nin coğrafi ve tarihi bilgilerini sunacağını ifade etti. Diğer bir öğrenci Semih Buğra Aydos ise, oyunun önemli yerleri tanıtarak kullanıcılara kültürel bir hazine sunmayı amaçladığını belirtti.

Çubuklu gençlerin bu projeyle hem kendi yeteneklerini geliştirecekleri hem de ülkenin tanıtımına önemli katkılarda bulunacakları bekleniyor.

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