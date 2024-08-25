Cüce Keçinin Eğlenceli Çuval Macerası Antalya'da Görüntülendi

Antalya'da Eğlenceli Bir Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ahırdaki cüce keçinin başına dolanan çuvalın yarattığı kargaşa güvenlik kameralarına takıldı. Duraliler Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, bu ilginç olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cüce Keçilerin Başına Gelenler

Hüseyin Kılar, cüce keçilerinin sabah yemi yemediklerini fark edince ahırdaki güvenlik kamerasını inceledi. Kılar, izlediği görüntülerde bir cüce keçinin başında çuval ile etrafta koştuğunu ve diğer keçilerin ondan korkarak kaçtığını gördü.

Görüntülerin Eğlenceli Yanı

Keçi çiftliği sahibi Kılar, "Keçiler yemi de yememiş. Güvenlik kamerasına bakınca, başına çuval geçen keçinin diğerlerini korkuttuğunu gördüm. Görüntüler çok komikti, aileme ve arkadaşlarıma da gönderdim, onlar da güldüler," şeklinde konuştu.

Olayın Sonrası

Yaklaşık bir saat süren olayın ardından, cüce keçinin başındaki çuvalın çıkması ile birlikte ahırdaki hareketliliğin normale döndüğü görüldü.