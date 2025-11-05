Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti

Cudi Dağı'nda mühimmat imha faaliyeti
9-18 Kasım 2025 — Şırnak İl Jandarma Komutanlığı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 9-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirileceği belirtildi.
Şırnak Valiliği açıklamasında, bölgeye ilişkin olarak güvenlik tedbirlerinin alınacağı ve bölgeye girişlerin kısıtlanacağı vurgulandı. Açıklamada "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyecektir" denildi.
Vatandaşlardan, can ve mal güvenliği açısından belirtilen tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları istendi.
