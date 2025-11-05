Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 9-18 Kasım 2025 tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü'nde mühimmat imha edeceğini açıkladı; bölgeye giriş yasaklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:04
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti

Cudi Dağı'nda mühimmat imha faaliyeti

9-18 Kasım 2025 — Şırnak İl Jandarma Komutanlığı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 9-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirileceği belirtildi.

Şırnak Valiliği açıklamasında, bölgeye ilişkin olarak güvenlik tedbirlerinin alınacağı ve bölgeye girişlerin kısıtlanacağı vurgulandı. Açıklamada "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyecektir" denildi.

Vatandaşlardan, can ve mal güvenliği açısından belirtilen tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları istendi.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, 9-18 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA CUDİ DAĞI DERYADÜLÜ...

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, 9-18 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA CUDİ DAĞI DERYADÜLÜ BÖLGESİNDE MÜHİMMAT İMHA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

