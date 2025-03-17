Çukur'daki Ramazan Hikayesi: İki Kalbin Buluşması

Çukur Semtinde Büyüleyici Bir Ramazan Hikayesi

İstanbul’un ünlü semti Çukur, yıllar önce tanışan bir turist ve bir çocuğun içten hikayesi ile yeniden gündeme geldi. 6 yıl önce Çeçenistanlı Linda İdrisova, ramazan ayı vesilesiyle İstanbul’a gelerek 6 yaşındaki Tahir Demir ile tanıştı. Bu özel karşılaşma, zamanla “iyilik kardeşliği” haline dönüştü ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Ramazan Ayında Bir Buluşma

Linda İdrisova, Çukur dizisinin çekildiği yerleri görmek için İstanbul’a geldiğinde, bozuk moralini hisseden Tahir'i tanıdı. Türkçe bilmeden iletişim kurmayı deneyen Linda, küçük çocuğa hediyeler vererek onun gönlünü kazandı. Tahir, Linda’ya dizinin çekim yerlerini göstererek, ona unutulmaz bir İstanbul turu yaptırdı.

İdrisova, İstanbul'da tanıştığı bu sıcak atmosferden etkilenerek, Türkiye'de öğrendiği Türkçe ile moda tasarımı üzerine eğitim almaya başladı. Ancak ilk tanıştıkları andan itibaren Tahir'i bulmak için çeşitli girişimlerde bulundu, ne yazık ki başaramadı.

Yıllar Sonra Yeniden Buluşma

İki kalp, 6 yıl sonra ramazan ayında karşı karşıya geldi. Linda ve Tahir’in tekrar bir araya gelmesi, sosyal medyada viral hale geldi. Paylaşılan videolar, “iyilik kazanacak” ve “Türkiye'de ramazan bir başka” gibi yorumlarla binlerce izleyicinin yüreğine dokundu.

Linda, yeniden Tahir ile bir araya geldikten sonra ona pasta ve hediyelerle sürpriz yaptı. Bu güzel buluşma onların arasındaki iyiliğin ve dostluğun sembolü haline geldi.

İyiliğin Sınırları Yok

Linda, buluşmanın kendisine büyük bir mutluluk getirdiğini belirterek, “O gün bana yaptığı küçücük bir iyiliği unutmadım. İyiliğin sınırları yok. Ramazan ayı, hepimiz için bir anlam taşıyor ve böyle güzel hikayeler doğuruyor,” dedi.

Tahir de, Linda ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu, birlikte geçirdikleri zamanın kendisine ilham verdiğini ifade etti. “Yıllar önce yaptığım iyilik yerini buldu. İyilik yaptım, iyilik buldum,” diyerek duygularını dile getirdi.