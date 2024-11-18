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Çukurca'da 2. Ordu Bandosu Renkli Bir Konser Verdi

Çukurca'da 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde marşlar ve türküler seslendirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:52
Çukurca'da 2. Ordu Bandosu Renkli Bir Konser Verdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu muhteşem bir konser verdi. Konser, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi ve ilçe sakinleri ile öğrenciler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Konsere katılan bando takımı, marşlar ve türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Dinleyiciler, bando takımına alkışlarla eşlik ederek keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Ayrıca, bando şefinin daveti üzerine sahneye çıkan öğrenciler, sevilen şarkılar seslendirerek konsere renk kattı.

Konseri, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak ve birçok asker de izleyerek bu özel anlara tanıklık etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

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