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Çukurca'da Bayrak Yürüyüşü Coşkusu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla anlamlı bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:52
Çukurca'da Bayrak Yürüyüşü Coşkusu

Çukurca'da Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir "Bayrak Yürüyüşü" organize edildi.

Programa Katılım Yoğundu

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstüne çelenk sunumu ile başladı. Programda saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Bu anlardan sonra Kaymakam Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Türk Bayrağı ile Yürüyüş

Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel olarak hazırlanmış 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak, Gençlik Merkezi'nin önüne kadar yürüdüler. Yürüyüş esnasında, "TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart da taşındı.

Toplumun Her Kesiminden Katılım

Bu anlamlı yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile asker, polis ve vatandaşlar katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü"...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü"...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

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