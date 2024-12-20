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Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Saldırı: Yol İşleri Şefi Yaralandı

Çukurova Belediyesi'nde görevli personel tarafından yapılan silahlı saldırıda Yol İşleri Şefi Orhan A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:47
Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Saldırı: Yol İşleri Şefi Yaralandı

Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Saldırı: Yol İşleri Şefi Yaralandı

Çukurova Belediyesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda Yol İşleri Şefi Orhan A., belediyede görevli personel İbrahim İ. tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olay, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim İ, görev yeri değişikliği nedeniyle Orhan A. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim İ, yanında getirdiği tabancayla Orhan A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Alınan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan Orhan A, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Olay sonrası Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaptığı açıklamada, İbrahim İ.'nin olayın ardından kaçtığını ve güvenlik güçlerinin hemen soruşturma başlattığını ifade etti. Kozay, "Yaralı şef taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir. Çukurova Belediyesindeki çürük elmaları ayıklayacağız," dedi.

Kozay, olayın yanlış bilgilendirme ve spekülasyonlara yol açtığını belirterek, "Olay belediye hizmet binasında değil, Yol İşleri Şantiyesi'nde gerçekleşti. Yaralanan kişi Yol İşleri Müdürü değil, Yol İşleri Şefi'dir. Bu tür asılsız haberler art niyetli bir yaklaşımı ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili çalışmaları devam ederken, belediye bünyesinde de gerekli idari soruşturma sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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