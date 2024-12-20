Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Tartışma: Şefi Yaraladı

Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Olay

Çukurova Belediyesi'nde meydana gelen talihsiz olayda, belediye şefi Orhan A., görevli personel tarafından silahla yaralandı. İddiaya göre, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine gelen İbrahim İ., şef Orhan A. ile "görev yeri değişikliği" nedeniyle sert bir tartışma yaşadı.

Tartışma Büyüdü

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., yanında getirdiği tabancayla Orhan A.'ya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yaralı Şef Hastaneye Kaldırıldı

Olayda bacağından yaralanan Orhan A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu açısından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan Şüpheli İçin Operasyon

Polis, kaçan İbrahim İ.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın nasıl geliştiği ve daha fazla ayrıntı üzerine soruşturma sürüyor.

Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.