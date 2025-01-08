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Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 Ayda 2 Milyonu Aştı

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 5 ayda 2 milyon yolcuya hizmet vererek büyük bir başarı sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:59
Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 Ayda 2 Milyonu Aştı

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, 10 Ağustos 2024'teki açılışından bu yana 2 milyon 8 bin 448 yolcu1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 yolcu taşıyarak toplamda 13 bin 698 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine ve 110 bin metrekare terminal alanına sahip olduğunu vurguladı. Havalimanının ana pisti, 3 bin 500 metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile en geniş gövdeli uçakların dahi iniş kalkış yapabilmesine olanak tanıyor.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde illerine yakınlığı sayesinde 5 milyonun üzerindeki vatandaşa hizmet veren havalimanı, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan önemli kapılarından biri olma niteliğine sahip. Uraloğlu, bunun yanı sıra havacılık sektörü açısından bölgedeki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğuna da dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacağını sözlerine ekledi.

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