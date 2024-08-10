Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında konuştu. Erdoğan, ticari uçuşların Çukurova üzerinden, eğitim ve afetle mücadele çalışmalarının ise Şakirpaşa Havalimanı’ndan gerçekleştirileceğini belirtti.

Havalimanlarının Rolü

Erdoğan, yeni havalimanının Adana ve Mersin için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, mevcut durumdaki Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmayacağına da dikkat çekti.

“Bu yalanı sürdürmek ahlaksızlıktır. Biz yalnızca dürüstlüğü örnek alarak milletimize hizmet edeceğiz” diyerek, Şakirpaşa’nın eğitim uçuşları gibi farklı alanlarda faaliyet göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Hava Ulaşımındaki Gelişmeler

Erdoğan, son 22 yılda hava ulaşımına yapılan yatırımlarla ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Aktif havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını, hedefin 2053 yılında bunu 61’e yükseltmek olduğunu belirtti. Uçulan ülke sayısının ise 50’den 131’e fırladığını ortaya koydu.

Ulaşım Altyapısındaki Yatırımlar

Kara yollarında da büyük gelişmeler sağlandığına dikkat çeken Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 29.400 kilometreye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, yüksek hızlı tren projeleriyle Türkiye’nin ulaşım altyapısının güncellendiğini ifade etti.

Yerel Yatırımların Değeri

Cumhurbaşkanı, Adana ve Mersin’e yapılan toplam 200 milyar liralık yatırıma da değinerek, Akdeniz Sahil Yolu projesinin Antalya ile Mersin’i birleştireceğini söyledi. Ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını vurguladı.

İlk Uçuş ve Tören Detayları

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, yeni terminale iniş yaptı. Törende birçok resmi yetkili hazır bulundu ve Mersin Müftüsü dua etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erdoğan'a ilk biniş kartını takdim etti.

Erdoğan, Çukurova bölgesinin güzelliğini vurgulayarak, "Adana, Mersin ve Çukurova'dan kimse bizi ayıramaz" dedi.