Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında önemli projeleri ve hedefleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:22
Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında konuştu. Erdoğan, ticari uçuşların Çukurova üzerinden, eğitim ve afetle mücadele çalışmalarının ise Şakirpaşa Havalimanı’ndan gerçekleştirileceğini belirtti.

Havalimanlarının Rolü

Erdoğan, yeni havalimanının Adana ve Mersin için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, mevcut durumdaki Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmayacağına da dikkat çekti.

“Bu yalanı sürdürmek ahlaksızlıktır. Biz yalnızca dürüstlüğü örnek alarak milletimize hizmet edeceğiz” diyerek, Şakirpaşa’nın eğitim uçuşları gibi farklı alanlarda faaliyet göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Hava Ulaşımındaki Gelişmeler

Erdoğan, son 22 yılda hava ulaşımına yapılan yatırımlarla ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Aktif havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını, hedefin 2053 yılında bunu 61’e yükseltmek olduğunu belirtti. Uçulan ülke sayısının ise 50’den 131’e fırladığını ortaya koydu.

Ulaşım Altyapısındaki Yatırımlar

Kara yollarında da büyük gelişmeler sağlandığına dikkat çeken Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 29.400 kilometreye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, yüksek hızlı tren projeleriyle Türkiye’nin ulaşım altyapısının güncellendiğini ifade etti.

Yerel Yatırımların Değeri

Cumhurbaşkanı, Adana ve Mersin’e yapılan toplam 200 milyar liralık yatırıma da değinerek, Akdeniz Sahil Yolu projesinin Antalya ile Mersin’i birleştireceğini söyledi. Ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını vurguladı.

İlk Uçuş ve Tören Detayları

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, yeni terminale iniş yaptı. Törende birçok resmi yetkili hazır bulundu ve Mersin Müftüsü dua etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erdoğan'a ilk biniş kartını takdim etti.

Erdoğan, Çukurova bölgesinin güzelliğini vurgulayarak, "Adana, Mersin ve Çukurova'dan kimse bizi ayıramaz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı