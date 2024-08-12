Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda İlk Günde 11 Bin Yolcu

Çukurova Uluslararası Havalimanı, İlk Günde Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, ilk 24 saat içinde 11,108 yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Uçak Trafiği ve Yolcu Sayıları

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Havalimanımızda iç hatta toplam 48, dış hatta 26 olmak üzere 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcuların 7,486'sı iç hatlarda, 3,622'si ise dış hatlarda olmak üzere toplamda 11,108'e ulaştı." dedi.

İlk Uçuşun Detayları

Uraloğlu, havalimanına ilk inişin Türk Hava Yolları'nın "TK2462" sefer sayılı uçağıyla yapıldığını hatırlattı. 11 Ağustos'ta İstanbul'dan kalkarak 11.45'te Çukurova'ya iniş yaptı ve aynı gün 13.00'te tekrar İstanbul'a hareket etti.

Yolcu Yoğunluğu ve Önemi

Bakan, bu yüksek yolcu yoğunluğunun, havalimanının Adana, Mersin ve çevresindeki bölgelere sunduğu fırsatları gözler önüne serdiğine dikkat çekti: "Havalimanımız, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla bölgeye gelen her bir yolcuya değer katacak. Yüksek yolcu trafiği, projeye olan ilginin bir göstergesidir."

Yolcu Görüşleri

Ayrıca, havalimanını ilk kez deneyimleyen yolcular, "Burası büyük, temiz ve konforlu. Geniş tesis yorucu olmaktan uzak, oldukça rahattı." şeklinde görüş bildirdi.