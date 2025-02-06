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Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:02
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde Anma Programı

Adana'nın Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma programı düzenledi.

Programın İçeriği

Üniversitenin Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, afette yaşamını yitiren personel ve öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Program süresince, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Rektör Beriş'in Açıklamaları

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, konuşmasında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Beriş, "Depremlere, tüm afetlere her halükarda hazırlıklı olmak durumundayız. Eğer ki gerekli tedbirleri önceden alırsak, yıkımları minimize ederiz," şeklinde konuştu.

Dayanışma ve Hazırlığın Önemi

Beriş, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu olaylar karşısında ortak refleks göstermek, hemen ayağa kalkmak, gerekli tedbirleri almak çok önem taşımaktadır," dedi.

Çocuk İyilik Merkezi'nin Faaliyetleri

Üniversite ve birimlerinin, depremin ardından yaraların sarılması için yapılması gereken tüm müdahaleleri gerçekleştirdiğini belirten Beriş, afette uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyan bireyler için 2 yıl önce kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bilgilendirme Sunumu

Programda, ÇÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nde görevli öğretim görevlileri Zehra Çetinkaya ve Ayten Eser, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

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