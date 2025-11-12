Çukurova Üniversitesi'ne sürü halinde domuzların inişi

Adana Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gece sürü halinde domuzlar indi; iki vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Yerleşkeye daha önce 4 kez domuz gelmişti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:09
Adana - Sarıçam

Adana’da Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gece saatlerinde sürü halinde domuzların indiği görüntülendi. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gece domuzlar indi. Sürü halinde gezen domuzları, gece evine otomobille giderken iki vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntüyü çeken vatandaşlar, hem cep telefonu ile kayda alıp hem de gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir süre daha domuzları izleyen vatandaşlar, olay yerinden ayrıldı.

Domuz sürüsü, kısa süre sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek kayboldu. Yetkililer veya üniversite yönetiminden yapılan bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Öte yandan, yerleşkede daha önce de 4 kez domuz görüldüğü ifade edildi.

