Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte, medya dünyasının en dikkat çekici fotoğraflarının seçimine katkıda bulunan Beriş, üniversitenin ve Anadolu Ajansı'nın iş birliklerinin önemini vurguladı.

Oylama sürecinde yer aldığı için memnuniyetini dile getiren Rektör Beriş, fotoğrafların toplumsal hafızaya katkı sağladığını ifade etti. Beriş, bu tür etkinliklerin sadece haber değeri taşımadığını, aynı zamanda kültürel bir mirasın da yaşatılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Çukurova Üniversitesi'nin akademik başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktığını hatırlatan Rektör, diğer katılımcıları desteklemeye ve Türkiye'nin dört bir yanında genç yeteneklere fırsatlar sunmaya teşvik etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.