Cuma Hutbesinde Kumar Açıklaması: 'Kumar, Zararlarıyla Uzak Durulması Gereken Bir Hastalıktır'

Cuma Hutbesinde Kumar Uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar' konulu hutbe, Türkiye genelindeki camilerde cuma vakti okundu. Hutbede, 'Maalesef, bugün, internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir.' ifadesi dikkat çekti.

Kumar ve Zararları

Kumarın, İslam dininde şiddetle yasaklanan haramlardan biri olduğu, 'Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır.' şeklinde ifade edildi. Hutbede, kumarın sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, düşmanlık ve intikam duygularını artıran zararlı bir alışkanlık olduğu belirtildi.

Kur'an'da Kumarın Haram Olduğu Vurgusu

Hutbede, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğu şu şekilde belirtildi: 'Ey iman edenler; içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.'

Kumarın Yasal Olması Helal Olduğu Anlamına Gelmez

Kumarın ve şans oyunlarının her çeşidinin haram olduğu ifade edildi. 'Zira her yasal olan, helal değildir.' diyen hutbe metni, yasal oyunların bile zararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haram Yollarla Kazanç Olmaz

İslam dininde rızkın helal yollarla kazanılması gerektiği belirtildi. 'Haram yollardan kazanılan parayla cami ve mescit inşa edilemez, hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez.' denildi.

Dijital Dünyada Kumar Tuzağı

Hutbede, mobil cihazlar ve çevrimiçi oyunlarla gençlerin sanal kumar bataklığına itildiği dile getirildi. 'Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilmekte ve çocuklarımız bu kötülüğe özendirilmektedir.' ifadeleri yer aldı.

Bağımlılıktan Korunmanın Yolu

Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi kumardan korunmanın en etkili yolunun kumara hiç başlamamak olduğu kaydedildi. 'Ocaklar söndüren, yuvalar dağıtan bu beladan uzak durulmalıdır.' denildi. Gençleri korumak için iyi arkadaşlarla ve ortamlarla ilişkilerin kurulması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.